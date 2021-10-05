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Вторник, 5 октября 2021, 15:35 мск

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В США хотят посмертно помиловать Джорджа Флойда по делу о наркотиках

Афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании, хотят помиловать посмертно по делу о наркотиках. С такой инициативой выступил Совет штата Техас по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения.

Прошение о посмертном помиловании подала адвокат Эллисон Матис. В 2004 году Флойд был признан виновным в продаже крэк-кокаина. Его приговорили к 10 месяцам тюрьмы, при этом он свою вину полностью признал.

«Мы сожалеем о смерти бывшего жителя Хьюстона Джорджа Флойда и надеемся, что его семья найдет утешение в принятом советом ... решении рекомендовать помилование», – говорится в заявлении окружного прокурора техасского округа Харисс Ким Огг.

Напомним, масштабные акции против расизма в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб 25 мая 2020 года в результате жестких действий полиции. Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией. Позднее волна протестных выступлений началась в странах Европы. В июне 2021 года суд в Миннеаполисе приговорил к 22,5 года лишения свободы полицейского Дерека Шовина за убийство Флойда.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 05.10.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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