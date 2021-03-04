Полиции США запретят жестко задерживать людей и применять оружие

Палата представителей США приняла законопроект против неправомерных действий полиции. Документ назвали в честь погибшего при задержании полицейскими темнокожего Джорджа Флойда. Его задушил полицейский, несмотря на его заявления, что ему нечем дышать.

Законопроект предполагает, что у граждане получат расширенные возможности для обращения в суды с исковыми заявлениями в отношении полицейских по поводу злоупотреблений полномочиями. Кроме того, офицерам запретят использовать удушающие приёмы, а применение оружия будет разрешено только в крайних случаях, однако, в каких именно, умалчивается.

Сторонники законопроекта полагают, что новые нормы позволят улучшить подотчётность служителей правопорядка и искоренить расовую предвзятость в полиции. Ранее полицейские Майами жёстко задержали темнокожего, который оказался опасным преступником. Однако член палаты представителей США от Флориды Фредерика Уилсон осудила действия правоохранителей, передает RT.

Вашингтон, Иван Гридин

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