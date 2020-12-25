В США полицейский застрелил безоружного темнокожего мужчину

В США сотрудник полиции открыл огонь по безоружному мужчине. В результате пострадавший скончался. Ведется следствие. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел в городе Колумбус в штате Огайо. Полицейский Адам Кой прибыл по вызову от местного жителя, который сообщил, что в соседнем гараже мужчина сидит в машине и периодически заводит ее.

Когда полицейский подошел к открытому гаражу, к нему навстречу вышел темнокожий мужчина, в его руке был телефон, вторая рука оставалась вне поля зрения. Тогда Кой отбежал на несколько метров и произвел выстрел. От полученного ранения мужчина скончался.

По данным телеканала, погибшего звали Андре Морис Хилл. На месте происшествия не было обнаружено никакого оружия. Полицейского отстранили от службы на время расследования. Мэр Колумбуса Эндрю Гинтер призвал уволить Коя. Отмечается, что ранее этот сотрудник полиции уже подвергался дисциплинарным взысканиям.

Напомним, масштабные акции против расизма в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе в результате жестких действий полиции. Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией.

Колумбус, Зоя Осколкова

Колумбус. Другие новости 25.12.20

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