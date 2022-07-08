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Пятница, 8 июля 2022, 10:00 мск

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В США убившего Джорджа Флойда полицейского осудили еще на 20 лет тюрьмы

Бывшего полицейского Дерека Шовина, которого ранее осудили за убийство Джорджа Флойда, приговорили еще к 245 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает Reuters.

На этот раз Шовина обвиняли в нарушении гражданских прав Флойда. По решению суда экс-полицейский будет отбывать два срока одновременно, для этого его переведут в федеральную тюрьму.

Судья также обязал Шовина выплатить компенсацию ущерба, ее размер будет определен позже.

Напомним, в США начались масштабные акции против расизма после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб 25 мая 2020 года в результате жестких действий полиции. Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией. Позднее волна протестных выступлений началась в странах Европы.

Дерек Шовин был приговорен к 22,5 года лишения свободы. При этом срок оказался на десять лет больше, чем принятое для подобных преступлений наказание в виде 150 месяцев тюрьмы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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В США полицейского приговорили к 22,5 года тюрьмы за убийство Джорджа Флойда

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