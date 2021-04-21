В США полицейский застрелил 15-летнюю темнокожую девушку

В США сотрудник полиции застрелил 15-летнюю темнокожую девушку. Инцидент произошел в городе Колумбус (штат Огайо), сообщают местные СМИ со ссылкой на родственников погибшей. У полицейского управления прошла протестная акция, собравшиеся скандировали имя застреленной девушки.

Правоохранитель прибыл в дом на вызов о попытке нападения с ножом. По словам тети погибшей, ее племянница Макайи Брайант взяла нож, чтобы защититься во время драки с другими людьми.

Женщина рассказала телеканалу 10TV, что приехавший полицейский четырежды выстрелил в девушку. По ее утверждению, племянница бросила нож до того, как сотрудник полиции открыл огонь.

Мэр Колумбуса Эндрю Джинтер подтвердил гибель девушки и призвал жителей сохранять спокойствие. «Я прошу жителей оставаться спокойными и позволить бюро по уголовным делам собрать факты», – написал он в твиттере.

Убийство произошло перед тем, как был оглашен обвинительный приговор экс-полицейскому Миннеаполиса Дереку Шовену по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае прошлого года. Присяжные признали Шовина виновным по всем трем пунктам обвинения: в убийстве второй и третьей степени, а также причинении смерти по неосторожности. Ему грозит до 40 лет тюрьмы. Окончательного вердикта экс-правоохранитель будет дожидаться в городской тюрьме.

Вашингтон, Наталья Петрова

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