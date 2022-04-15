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Пятница, 15 апреля 2022, 09:30 мск

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В США жители протестуют из-за убийства полицейским темнокожего нарушителя

Фото: Pixabay

В американском штате Мичиган жители вышли на акцию протеста после убийства полицейским темнокожего водителя. По данным местных СМИ, стражу порядка не удалось задержать нарушителя, поэтому он остановил его выстрелом в голову.

Инцидент произошел в городе Гранд Рапидс 4 апреля, но видео с места событий получило широкую огласку только на этой неделе, передает РИА «Новости».

На кадрах полицейский остановил автомобиль для проверки. Дело в том, что номера машины не совпадали с другими сведениями. Водитель-афроамериканец вышел из авто, чем нарушил правило о том, что он должен оставаться в салоне, пока правоохранитель сам не попросит его выйти.

Темнокожий мужчина не смог дать внятного ответа на требование предъявить права, а когда он полез в машину, чтобы достать документы, то оглянулся по сторонам. Полицейский решил, что нарушитель хочет сбежать, и попытался его остановить, завязалась драка. Водитель отобрал шокер, тогда после нескольких безуспешных попыток обездвижить задержанного, полицейский достал пистолет и выстрелил ему в голову.

Этот случай спровоцировал акцию протеста. Родственники и знакомые погибшего вышли к городскому управлению полиции с требованием остановить самоуправство правоохранителей.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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