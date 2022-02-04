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Пятница, 4 февраля 2022, 15:51 мск

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Лидеров Black Lives Matter заподозрили в присвоении 60 млн долларов

Организаторов движения в защиту прав темнокожих Black Lives Matter подозревают в присвоении 60 млн долларов. Дело в том, что фонд не отчитался о финансовых операциях.

BLM не предоставила в регулирующие органы ежегодный отчет о финансах. В Министерстве юстиции США считают, что лидеры движения попросту присвоили деньги и хотят это скрыть. Речь идет о 60 млн долларов, которые входили в благотворительные активы.

Организации дали два месяца на то, чтобы предоставить требуемую отчетность. В противном случае руководителям фонда грозит персональная ответственность, а саму организацию могут лишить освобождения от налогов.

Стоит отметить, что скандал с тратой пожертвованных на деятельность BLM денег разгорается не в первый раз. Так ранее одна из руководителей движения покинула его после того, как стало известно о покупке ею двух особняков стоимостью несколько миллионов долларов. Сама активистка утверждала, что недвижимость была куплена не на деньги фонда.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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