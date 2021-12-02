В США полицейский расстрелял колясочника за кражу в магазине

Сотрудник американской полиции застрелил мужчину-инвалида в коляске за подозрение в краже инструментов. Подозреваемый нагрубил ему и поехал прочь, а полицейский расстрелял его в спину.

Инцидент случился в Тусоне в штате Аризона около одного из магазинов Walmart. Офицер полиции не был на дежурстве, но сотрудник торговой точки пожаловался ему, что заподозрил посетителя в краже набора инструментов.

Полицейский догнал подозреваемого на инвалидной коляске уже на улице и потребовал показать чек за покупку. По словам офицера, 61-летний мужчина замахнулся на него ножом со словами: «Вот твой чек!». И поехал прочь.

Чтобы не дать подозреваемому скрыться, полицейский девять раз выстрелил ему в спину. Врачи не смогли спасти инвалида, мужчина умер. Теперь прокуратура проверяет действия офицера, в полицейский департамент начал его увольнение, не дожидаясь результатов, пишет Insider.

Ранее в больнице американского штата Огайо полицейские застрелили темнокожего мужчину. Гражданина нашли лежащим без сознания на улице, а позже выяснилось, что он в розыске за домашнее насилие.

Тусон, Наталья Рязанова

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