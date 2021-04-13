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Вторник, 13 апреля 2021, 09:46 мск

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В США убили открывшего стрельбу в школе ученика

В американском штате Теннеси учащийся открыл огонь школе. В результате его застрелила полиция.

Инцидент произошел в городе Ноксвилл, сообщило государственное бюро расследований штата. Правоохранителям поступило сообщение о вооруженном человеке, предположительно, школьнике.

Прибывшие на место полицейские обнаружили подозреваемого в туалете. Когда ему предложили сдаться, он начал отстреливаться и был ранен ответным выстрелом. От полученной травмы ученик скончался на месте.

Кроме того, огнестрельное ранение получил один из стражей порядка. Проводится расследование. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 13.04.21

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Метки / США

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