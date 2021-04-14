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Среда, 14 апреля 2021, 09:54 мск

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Ученые назвали причину тромбоза при использовании вакцины Johnson & Johnson

Специалисты предположили, что осложнения после прививки вакциной компании Johnson & Johnson вызваны иммунным ответом. Защитная реакция заставляет организм вырабатывать много тромбоцитов, считают ученые одного из исследовательских центров Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.

«Возможная причина заключается в схожем с другими вакцинами механизме аденовирусного вектора, который в крайне редких случаях дает иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов и появлению сгустков крови», – цитирует CNN главу исследовательского центра Питера Маркса.

Он добавил, что точную причину ученые пока не установили.

На фоне проверки FDA компания Johnson & Johnson приостановила отправку своей вакцины в Европу, сообщает «Интерфакс». Пациенты в некоторых европейских странах тоже жаловались на плохое самочувствие после уколов американской вакциной.

Накануне FDA официально рекомендовал приостановить использование вакцины Johnson & Johnson. Поводом стала смерть одной из привившихся и тяжелое состояние второй женщины. Всего известно о шести случаях острого тромбоза среди женщин, прошедших вакцинацию.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 14.04.21

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