Иран сумел получить обогащенный до 60% уран

Иранские ученые получили первую партию обогащенного до 60% урана. Прорыв достигнут поздним вечером 15 апреля по московскому времени.

«С гордостью сообщаю, что этой ночью в 00:40 иранские ученые сумели получить уран, обогащенный до 60%. Поздравляю отважный иранский народ с этим успехом!» – написал председатель Меджлиса страны Мохаммад Багер Галибаф в Twitter.

Глава правительства добавил, что воля иранского народа сильнее любого вражеского «заговора».

Вице-президент Ирана Али Акбар Салехи, который руководит Организацией по атомной энергии, назвал и количество полученного вещества – девять граммов, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Власти Ирана ранее объявили, что проводят обогащение в мирных целях и под надзором МАГАТЭ.

Как сообщал «Новый День», 12 апреля на заводе по обогащению урана случился взрыв. Первоначально иранские власти списали инцидент на аварию в сети распределения электричества, а СМИ увидели причину в атаке с участием специалистов «Моссад». Позже Тегеран обвинил Израиль в совершении диверсии на вышеупомянутом ядерном объекте и заявил, что в качестве ответной меры начнет обогащение урана до 60%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.04.21

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