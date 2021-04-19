Принц Гарри отложил возвращение к Меган Маркл

Принц Гарри останется на празднование юбилея своей бабушки Елизаветы II. Герцог Сассекский забронировал билет на самолет в США после 21 апреля – дня рождения британской королевы, пишет Daily Mail.

По словам источников издания, принц Гарри планировал уехать до праздника. Он изменил решение после долгой беседы со старшим братом, принцем Уильямом, и отцом. Источники предположили, что принц Чарльз напомнил сыновьям, что Елизавета II будет отмечать свое 95-летие совсем скоро после похорон мужа и ей нужна поддержка.

Похороны принца Филиппа состоялись 17 апреля. Ради прощания с дедушкой принц Гарри прилетел из США, где теперь живет с женой Меган Маркл и сыном Арчи. Младший сын принцессы Дианы пять дней провел взаперти, соблюдая карантин, и только после похорон поговорил с отцом и братом.

СМИ отметили, что британская королевская семья прохладно встретила Гарри после скандального интервью Опре Уинфри. После неожиданных признаний и обвинений принц Чарльз отказывался общаться с младшим сыном, а телефонный разговор с Уильямом закончился ссорой.

Лондон, Наталья Рязанова

Лондон. Другие новости 19.04.21

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