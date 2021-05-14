Восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл поставили в зал с голливудскими звездами

Музей восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне убрал манекены принца Гарри и его жены Меган Маркл из зала, посвященного королевской семье Великобритании, и переместил их в экспозицию звезд Голливуда. Об этом сообщает CNN.

Ранее восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл были размещены рядом с манекенами королевы Елизаветы II, принца Филиппа, принца Чарльза и герцогини Корнуолльской, герцога и герцогини Кембриджских.

В январе герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что отказываются от королевских обязанностей. Тогда их фигуры убрали из экспозиции, посвященной королевской семье Великобритании.

Теперь восковые копии Гарри и Меган стоят рядом с манекенами футболиста Дэвида Бекхэма и его супруги Виктории, актеров Джорджа Клуни, Брэда Питта, Дуэйна Джонсона и актрисы Николь Кидман.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 14.05.21

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