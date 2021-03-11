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Четверг, 11 марта 2021, 14:20 мск

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Charlie Hebdo высмеял скандал в британской королевской семье

Фото: charliehebdo.fr

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил скандальную обложку с изображением королевы Елизаветы II, душащей Меган Маркл ногой.

«Почему Меган покинула Букингемский дворец? Потому что не могла больше дышать», – говорится в подписи к публикации издания.

По всей видимости, французские сатирики решили сделать главной темой скандал в королевской семье. В частности, на днях Меган Маркл и принц Гарри дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри, где рассказала о плохих отношениях с королевской семьей.

Маркл сообщила о проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что допускала мысли о самоубийстве.

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© 2021, РИА «Новый День»

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