Charlie Hebdo высмеял скандал в британской королевской семье

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил скандальную обложку с изображением королевы Елизаветы II, душащей Меган Маркл ногой.
«Почему Меган покинула Букингемский дворец? Потому что не могла больше дышать», – говорится в подписи к публикации издания.
По всей видимости, французские сатирики решили сделать главной темой скандал в королевской семье. В частности, на днях Меган Маркл и принц Гарри дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри, где рассказала о плохих отношениях с королевской семьей.
Маркл сообщила о проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что допускала мысли о самоубийстве.
Париж, Зоя Осколкова
Париж. Другие новости 04.03.21
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