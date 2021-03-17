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NewDayNews.ru

Среда, 17 марта 2021, 09:13 мск

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Трамп готов пойти на президентские выборы из-за Меган Маркл

Фото: Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на выборах в 2024 году. Заявление он сделал после того, как узнал, что герцогиня Сассекская Меган Маркл намерена баллотироваться в президенты США.

В эфире Fox News Трампа попросили прокомментировать информацию о том, что Маркл якобы рассматривает такую возможность и встречалась с представителями Демократической партии. «Я надеюсь, что так и будет. Если это произойдет, то я еще больше буду расположен к тому, чтобы баллотироваться», – заявил экс-президент.

При этом Трамп уточнил, что он не является фанатом Маркл. «Я думаю, я знаю королеву. <...> Я встречался с королевой, и я думаю, что королева – потрясающая личность, и я не поклонник Меган», – сказал он.

Стоит отметить, что после проигрыша на выборах 2020 года демократу Джо Байдену Трамп сказал, что годы на посту президента были «прекрасными», он пообещал всем «увидеться через четыре года». Позже миллиардер не раз заявлял, что его политическая карьера еще не закончилась, и он все еще допускает возможность баллотироваться на пост главы государства.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 17.03.21

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