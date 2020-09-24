Трамп пожелал принцу Гарри удачи с такой женой, как Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп в среду на своей пресс-конференции словесно напал на актрису Меган Маркл, с иронией пожелав «удачи» принцу Гарри. «Я не фанат ее творчества», – сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос о недавних комментариях актрисы. «Я желаю Гарри удачи, потому что она ему понадобится», – добавил он.

Напомним, что в видеообращении, транслированном в среду на канале ABC Меган Маркл и ее муж принц Гарри активно призывали граждан прийти на выборы и сделать все, чтобы в США сменился президент. «Каждые четыре года нам говорят:«Это самые важные выборы в нашей жизни» . Но это действительно так. На карту поставлены наши ценности, наши голоса должны быть слышны», – отметила Маркл. «Крайне важно прекратить разжигание ненависти, дезинформацию и онлайн-атаки», – добавил принц Гарри.

Вашингтон, Елена Васильева

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