У Меган Маркл произошел выкидыш

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл сообщила о том, что потеряла второго ребенка. Герцогиня поделилась переживаниями с изданием The New York Times.

Инцидент произошел в июле, однако Маркл рассказала об этом только сейчас. По ее словам, она приготовила завтрак и занималась делами по дому. В тот момент, когда она взяла из кроватки своего сына, то почувствовала сильную боль в животе.

«Я знала, прижимая к себе своего первенца, что теряю второго ребенка, – рассказала Мегэн. Чтобы успокоить себя и сына, герцогиня пела колыбельную.

Принц Гарри отвез супругу в больницу на обследование, где им сообщили о том, что у Меган произошел выкидыш. «Я лежала на больничной койке, мой муж держал меня за руку. Мы оба плакали и смотрели на холодные белые стены. Я пыталась представить, как мы выберемся из этого, – призналась она. – Потерять ребенка – значит нести почти невыносимое горе, которое испытывают многие, но о котором мало кто говорит».

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл отказались от исполнения королевских обязанностей в январе 2020 года. Но после этого они еще почти три месяца продолжали оставаться старшими членами британской монаршей семьи. Официально «Мегзит» состоялся 31 марта. В настоящее время герцоги Сассекские обосновались в Лос-Анджелесе.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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