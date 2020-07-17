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Пятница, 17 июля 2020, 10:03 мск

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Меган Маркл может стать президентом США

Фото: Reuters

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл намерена баллотироваться на пост президента США. Об этом заявила королевский эксперт Беверли Тернер.

Она уточнила, что речь идет не о предстоящих выборах, которые пройдут 3 ноября 2020 года, передает The Mirror. «Маркл будет баллотироваться на пост президента, я не сомневаюсь в этом. Уверена, что это все часть плана. Может, это произойдет не очень скоро, но это случится», – утверждает Тернер.

По ее словам, герцогиня всерьез планирует побороться за кресло в Овальном кабинете. Маркл неоднократно говорила, что мечтает заниматься по-настоящему важными вещами и хочет изменить мир.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл отказались от исполнения королевских обязанностей в январе 2020 года. Но после этого они еще почти три месяца продолжали оставаться старшими членами британской монаршей семьи. Официально «Мегзит» состоялся 31 марта. В настоящее время герцоги Сассекские обосновались в Лос-Анджелесе.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 17.07.20

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