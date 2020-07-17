Меган Маркл может стать президентом США

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл намерена баллотироваться на пост президента США. Об этом заявила королевский эксперт Беверли Тернер.

Она уточнила, что речь идет не о предстоящих выборах, которые пройдут 3 ноября 2020 года, передает The Mirror. «Маркл будет баллотироваться на пост президента, я не сомневаюсь в этом. Уверена, что это все часть плана. Может, это произойдет не очень скоро, но это случится», – утверждает Тернер.

По ее словам, герцогиня всерьез планирует побороться за кресло в Овальном кабинете. Маркл неоднократно говорила, что мечтает заниматься по-настоящему важными вещами и хочет изменить мир.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл отказались от исполнения королевских обязанностей в январе 2020 года. Но после этого они еще почти три месяца продолжали оставаться старшими членами британской монаршей семьи. Официально «Мегзит» состоялся 31 марта. В настоящее время герцоги Сассекские обосновались в Лос-Анджелесе.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 17.07.20

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