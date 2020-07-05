Муж Ким Кардашьян хочет стать президентом США

Американский рэпер Канье Уэст заявил о планах баллотироваться в президенты США. Музыкант не уточнил, когда именно он хочет побороться за пост главы государства. В этом году сроки регистрации кандидатов уже вышли.

О своем намерении Уэст написал в твиттере: «Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее». Пост рэп-исполнитель завершил хэштегом «Видение 2020» (#2020VISION).

Остается загадкой, насколько серьезно заявление музыканта. Американские СМИ допустили, что Уэст использовал громкие слова, чтобы привлечь внимание к своему новому альбому «God's Country».

Стоит отметить, что рэпер не первый раз говорит о намерении стать президентом. Он заявлял об этом в 2015 году во время церемонии MTV Video Music Awards. В 2018-м Уэст в эфире радио отметил, что 100% будет баллотироваться, и даже называл дату – 2024 год.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Регистрация кандидатов завершилась. Основным соперником действующего главы государства Дональда Трампа стал кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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