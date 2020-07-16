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Четверг, 16 июля 2020, 11:21 мск

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Рэпер Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США

Фото: Reuters

Американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст подал заявку в Федеральную избирательную комиссию США для регистрации в качестве кандидат на пост президента США на ближайших выборах, пишет Star Tribune.

По данным издания, Уэст заполнил необходимую для регистрации форму №1 в среду, 15 июля. В графе о партийной принадлежности он написал аббревиатуру «BDY». Позже он пояснил, что ее можно перевести как «День рождения».

Впервые музыкант официально объявил о намерении баллотироваться на пост президента США 5 июля. Несколько дней спустя, нынешний глава государства и возможный соперник на предстоящих выборах Дональд Трамп прокомментировал решение Уэста выдвинуть свою кандидатуру. По мнению Трампа, Уэст на выборах поддержит его.

«Он всегда был за нас и всегда будет за нас, его жена (Ким Кардашьян) будет за нас», – сказал Трамп в эфире Fox News 9 июля. Он также назвал рэпера хорошим парнем и еще раз подчеркнул, что в конце концов Уэст наверняка его поддержит.

Ранее издание USA Today отметило, что музыкант рискует не успеть в сборе подписей в поддержку своей кандидатуры, так как в некоторых штатах регистрация кандидатов уже.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.07.20

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