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Понедельник, 13 апреля 2020, 15:58 мск

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Принц Гарри и Меган Маркл приобрели дом Мела Гибсона

Фото: Reuters

Принц Гарри и Меган Маркл купили особняк голливудского актера Мела Гибсона. По словам журналистов, это лучшее убежище для бывшей королевской четы от папарацци.

Как сообщает Daily Mail, Гарри и Меган сначала рассматривали в качестве жилья в США дом, где когда-то хотела жить принцесса Диана. Однако их выбор пал на дом Мела Гибсона. Недвижимость обошлась паре в 15 млн долларов. Ранее домом владел актер Дэвид Духовны.

Гибсон никогда не любил повышенного внимания папарацци, поэтому его усадьба оснащена хорошей защитой от проникновения непрошенных гостей. Незаметно пройти на территорию особняка почти невозможно.

Кроме того, вокруг дома есть большой участок площадью два гектара, где можно гулять без риска встретить посторонних людей. Из окон особняка открывается живописный вид на Тихий океан.

Сакраменто, Зоя Осколкова

Сакраменто. Другие новости 13.04.20

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