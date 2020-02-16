Переезд в Канаду сказался на отношениях принца Гарри и Меган Маркл

Отношения в паре принца Гарри и Меган Маркл изменились в лучшую сторону. И случилось это после выхода из королевской семьи. Как сообщает People, сегодня связь в паре Гарри-Маркл стала ещё крепче.
Кроме того, People отмечает, что главными приоритетами для обоих сейчас стали семейное счастье и девятимесячный сын Арчи. «Он счастливый ребенок – постоянно смеется. Арчи и Гарри прекрасно проводят время вместе, а Меган – потрясающая мать. Она о нем очень заботится», – рассказал друг пары.
На днях стало известно, что экс-герцоги Сассекские уволили свою прислугу в Букингемском дворце. После «Мекзита» пара хочет жить больше за пределами Британии, например, в Канаде.
Москва, Елена Васильева
Москва. Другие новости 16.02.20
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