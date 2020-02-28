Меган Маркл объяснила запрет на использование бренда Sussex Royal завистью

Меган Маркл считает, что запрет им с принцем Гарри на использование бренда Sussex Royal продиктован завистью других членов королевского семейства. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров.

Герцогиня Сассекская заявила о несправедливости в отношении к ней и ее супругу. По ее словам, пара не собиралась наживаться на слове royal (королевский). Обвинения в том, что они каким-то образом злоупотребляли своими привилегиями, Маркл назвала абсурдными.

Актриса уверена, что королева Великобритании Елизавета II запретила Sussex Royal под влиянием других членов семьи, которые завидуют принцу Гарри.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем отказе от выполнения обязанностей, связанных с королевским двором. Пара публично заявила о желании получить больше свободы, жить своей жизнью и зарабатывать самостоятельно. Герцоги Сассекские хотели зарегистрировать бренд Sussex Royal для нескольких проектов. Однако королева запретила супругам использовать торговую марку Sussex Royal, а также продавать товары с названием «королевский».

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 28.02.20

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