Принц Гарри и Меган Маркл разорвали отношения с четырьмя таблоидами

Принц Гарри и Меган Маркл прекратили сотрудничество с четырьмя британскими изданиями. К таким мерам королевская чета прибегла из-за распространения неподтвержденных слухов об их жизни.

Гарри и Меган больше не будут взаимодействовать с Daily Mail, Mirror, Express и Sun, передает The Guardian. «Средства массовой информации имеют полное право положительно или отрицательно высказываться о герцоге и герцогине, однако это не должно быть основано на лжи», – говорится в заявлении супругов.

Герцоги Сассекские отметили, что жизни их знакомых были разрушены из-за сплетен, которые тиражируют таблоиды ради увеличения прибыли. При этом сотрудничество с другими изданиями будет продолжаться в полной мере.

Напомним, что пара отказалась от исполнения королевских обязанностей в январе 2020 года. Но после этого они еще почти три месяца продолжали оставаться старшими членами британской монаршей семьи. Официально так называемый «Мегзит» состоялся 31 марта. В настоящее время герцоги Сассекские обосновались в Лос-Анджелесе.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 17.04.20

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