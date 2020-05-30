Принц Гарри и Меган Маркл оказались на грани расставания

Меган Маркл может бросить принца Гарри. Пара оказалась на грани разрыва из-за разгульного образа жизни принца Гарри, чем сильно недовольна его супруга. Об этом пишет таблоид Сelebrity Insider.

По его данным, принц Гарри стал злоупотреблять спиртными напитками из-за того, что его перестало устраивать качество своей жизни после «Мегзита». Отмечается, что принц Гарри зачастил на вечеринки в доме у певицы Адель.

Меган Маркл не нравится разнузданный образ жизни мужа, пишет таблоид, отмечая, что в свое время именно она убедила принца Гарри отказаться от алкоголя и придерживаться здорового образа жизни.

Напомним, пара отказалась от исполнения королевских обязанностей в январе 2020 года. Но после этого они еще почти три месяца продолжали оставаться старшими членами британской монаршей семьи. Официально «Мегзит» состоялся 31 марта. В настоящее время герцоги Сассекские обосновались в Лос-Анджелесе.

Лос-Анджелес, Наталья Петрова

Лос-Анджелес. Другие новости 28.05.20

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