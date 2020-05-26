Принц Чарльз помог сыну Гарри и Меган Маркл деньгами

Принц Гарри и Меган Маркл начали возвращать в бюджет Великобритании деньги, потраченные налогоплательщиками на ремонт их загородного дома в Виндзоре – за Frogmore.

Общая стоимость потраченных из казны денег обозначена в 2,4 миллиона фунтов стерлингов. Но после своего отъезда за пределы Англии пара сумму выплачивать не смогла – потому что обнаружились масштабные траты за охрану семьи. Государство эти траты секвестировало, а частная охрана оказалась очень затратной. Свести концы с концами и начать отдавать долги герцог и герцогиня Сассекские смогли только после того, как отец Гарри – принц Чарльз – взял на себя траты по найму и оплате охраны для своего сына, его жены и внука.

Напомним, как пишет Daily Mail, резиденцию в Виндзоре Гарри и Меган решили оставить себе как жилье на случай приездов в Великобританию. Но посчитали нужным вернуть за это все деньги налогоплательщиков, которые были потрачены на ремонт дома Frogmore, пока пара не решила осуществить «мегзит» и сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.

Гарри, пишет британский таблоид, верил «до самой последней минуты», что ему будет позволено сохранить госохрану из-за того, что он является одним из наследников британского трона и из-за угрозы его жизни и здоровья в качестве бывшего офицера фронтовой армии. Но эти расходы Великобританиия понести отказалась.

После этого, бесплатную охрану отказалась предоставлять паре сначала Канада, куда они уехали после «мегзита», а потом и США, где они проживают сейчас.

Пара встала перед выбором – остаться без охраны вообще или нанять частную охранную фирму за 4 миллиона фунтов стерлингов в год.

Не имея столько свободных денег, принцу Гарри и Меган Маркл пришлось попросить принца Чарльза понести расходы на их безопасность, чтоб у них был какой-либо шанс погасить свой долг за дом в Виндзоре.

Говорят, что герцог Сассекский выплачивает ежемесячные платежи в размере почти 18 000 фунтов стерлингов – это стоимость аренды дома и часть оплаты ремонта.

Источник Daily Mail в королевской семье сообщает, что на сегодняшний день траты Гарри и Меган на дом в Виндзоре резко возросли по вине самой пары. Супруги включили в ремонт дорогостоящие проекты.

«Одной из самых больших затрат в Frogmore был американский дизайнер, которого герцог и герцогиня привезли, чтоб спроектировать сад. Меган также хотела теннисный корт. В Home Park – комплексе королевских резиденций, в которой включен и Фрогмор – уже есть теннисные корты. Но Меган хотелось свой корт».

Источник, который хорошо знает эту пару, сказал: «Они чувствовали, что Фрогмор и потраченные на него деньги ничем не отличались от любых других договоренностей, касающихся членов королевской семьи. Но поскольку это были Гарри и Меган, ситуация с ремонтом после «мэкзита» обернулась против них. Потому и было принято решение вернуть деньги в бюджет страны – чтоб закрыть раз и навсегда все вопросы по этому поводу».

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 25.05.20

Стивен Сигал и Жерар Депардье не будут просить помощь для своего бизнеса в России. / Актер Венсан Кассель попал в больницу во Франции. / Джоли запретила Питту знакомить дочь с любовницами. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»