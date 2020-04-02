Выяснилось, почему Меган Маркл и принц Гарри устроили «Мегзит» 31 марта

Стала известна причина, по которой Меган Маркл и принц Гарри сложили с себя королевские полномочия именно 31 марта.

Напомним, что отказ от исполнения своих обязанностей пара следа ещё в январе 2020 года. Но после этого они еще почти три месяца продолжали оставаться старшими членами британской монаршей семьи. Официально так называемый «Мегзит» состоялся 31 марта. Эту дату супруги выбрали, поскольку именно последний мартовский день знаменует конец финансового года, пишет журнал Hello.

Каждый год, примерно в июне, королевский дом публикует свой годовой финансовый отчет – отчет о Суверенных грантах за предыдущий год. Подробная информация в ежегодных отчетах включает в себя расходы на проезд, персонал и содержание имущества. Гарри и Меган выразили желание работать, чтобы стать финансово независимыми, и, поскольку они больше не будут получать финансирование от Суверенного гранта, для них имело смысл «уйти в отставку» именно в этот день, сообщает портал «Сплетник».

Сейчас герцоги Сассекские обосновались в Лос-Анджелесе. Маркл собирается частично вернуться к актерской карьере, чем займет себя принц – неизвестно. СМИ сообщают, что Гарри очень переживает из-за коронавируса в Британии и сожалеет, что в столь тяжёлое время не может быть с согражданами и семьёй. Кстати, отец его – принц Чарли – перенес Covid-19.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 02.04.20

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