Меган Маркл и принц Гарри лишились права на бренд Sussex Royal

Королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарии и его супруге Меган Маркл использовать торговую марку Sussex Royal, а также продавать товары с названием «королевский». Об этом сообщает Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл хотели зарегистрировать бренд Sussex Royal для нескольких проектов. Они вложили немалые деньги в раскрутку торговой марки в соцсетях. Так у профиля sussexroyal в Instagram более 11 млн подписчиков.

Под этим брендом титулованные супруги хотели продавать одежду, канцелярские товары, книги и учебные пособия. Планировалось открытие благотворительной организации Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex (Фонд герцога и герцогини Сассекских).

По словам инсайдеров, принц Гарри и Меган Маркл приняли решение провести ребрендинг. «У королевы не было выбора. Первоначальный план герцога и герцогини Сассекских быть одной ногой здесь, а другой там, никогда бы не сработал. Королева ясно дала понять, что они по-прежнему являются очень любимыми членами семьи. Однако, если они не исполняют официальных обязанностей и ждут коммерческих предложений, им не позволят продавать себя как членов королевской семьи», – рассказал собеседник издания.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем отказе от выполнения обязанностей, связанных с королевским двором. Пара публично заявила о желании получить больше свободы, жить своей жизнью и зарабатывать самостоятельно.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 19.02.20

