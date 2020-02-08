Меган Маркл пошел на пользу переезд в Канаду

Меган Маркл пошли на пользу отказ от официальных обязанностей и титула герцогини Сассекской, а также переезд в Канаду.

Как сообщает издание People, 38-летняя Меган Маркл живёт с сыном Арчи в Канаде безвыездно и, кажется, она смогла найти там душевное равновесие, стала спокойнее. Актриса пока решила оставаться в тени – пережидает, когда шумиха вокруг нее стихнет и интерес прессы к ее семье пропадет.

Напомним, что так называемый «Мегзит» действительно произвел эффект разорвавшейся бомбы. Королева Елизавета II в официальном комментарии поддержала желание внука начать новую жизнь, но признала, что предпочла бы, чтобы он и его супруга оставались полноправными членами королевской семьи.

В Канаде Меган и Гарри живут в особняке стоимостью 14 миллионов долларов на острове Ванкувер. Пресса уже писала, что Маркл наслаждается спокойным образом жизни вдали от камер. Вместе с мужем и сыном она покинула Англию незадолго до Рождества. К тому времени герцог и герцогиня Сассекские объявили войну СМИ, устроившим травлю герцогини, – решили судиться с таблоидами. Однако пока нет данных, поступили ли в суды первые и иски и каких конкретно СМИ они касаются.

Ванкувер, Елена Васильева

Ванкувер. Другие новости 07.02.20

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