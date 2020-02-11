Старший внук королевы Елизаветы разводится с женой

Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс сообщил о разводе с Отам Келли, с которой прожил в браке 12 лет. Таблоиды сообщают, что на это решение мог повлиять отказ принца Гарри и Меган Маркл от королевских привилегий и обязанностей.

О намерении расторгнуть брак Филлипс и Келли сообщили Елизавете в конце 2019 года, пишет The Sun. По словам пресс-секретаря Букингемского дворца Дики Арбитера, это известие расстроило королеву.

Питер Филлипс – сын принцессы Анны, единственной дочери Елизаветы II. На момент рождения он был пятым в очереди на престол, в настоящее время он 15-й в линии наследников. Филлипс и Келли воспитывают двоих детей – 9-летнюю Саванну и 7-летнюю Анну.

Инсайдеры сообщают, что инициатором развода выступила Келли. Не исключено, что на ее решение повлиял отказ принца Гарри и его жены Меган Маркл от обязанностей членов королевской семьи и их переезд в Канаду, откуда Отам родом. Для Филлипса заявление жены стало неприятным сюрпризом, так как он считал свою супружескую жизнь идеальной.

Лондон, Зоя Осколкова

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