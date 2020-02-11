Королева попросила принца Гарри и Меган Маркл в последний раз исполнить дворцовые обязанности

Королева Великобритании Елизавета Вторая просит принца Гарри его жену Меган Маркл в последний раз исполнить дворцовые обязанности.
Она опросила пару вернуться в Лондон, чтобы принять участие в праздничной службе в Вестминстере по случаю Дня Содружества наций.
Мероприятие, на котором традиционно присутствуют все члены королевской семьи, пройдет 9 марта. Как сообщает The Sunday Times, оно станет заключительным в череде официальных выходов пары от имени британской короны.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем отказе от выполнения обязанностей, связанных с королевским двором. Пара публично заявила о желании получить больше свободы, жить своей жизнью и зарабатывать самостоятельно.
Начали новую жизнь экс-герцог и герцогиня Сассекские в Канаде, куда они увезли и своего сына Арчи.
Лондон, Елена Васильева
Лондон. Другие новости 11.02.20
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