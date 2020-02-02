Меган Маркл поможет разведенкам найти нового мужа за 600 долларов в день

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл станет ведущей канадского реалити-шоу I Do, Redo («Я согласна, еще раз»), посвященного повторному замужеству. Об этом пишет канадское издание Page Six со ссылкой на информированный источник.

У супруги принца Гарри будет соведущая – свадебный стилист Джессика Малруни. На шоу Меган будет помогать участницам выйти замуж во второй раз. Опыт в этом у Маркл есть – до свадьбы с принцем Гарри актриса два года была замужем за американским продюсером Тревором Энгельсоном. Через пять лет после развода Меган вышла замуж за британского принца.

По предварительным данным, за один съемочный день Меган Маркл будет получать гонорар в 588 долларов.

Ранее сообщалось, что жена принца Гарри заключила контракт со студией Disney и будет озвучивать персонажей мультфильмов. Все вырученные средства будут направляться на спасение дикой природы и защиту животных.

В конце января стало известно, что более 80 тысяч канадцев подписали петицию с требованием, чтобы принц Гарри и его жена, актриса Меган Маркл самостоятельно оплачивали свою охрану в Канаде, не рассчитывая на материальную поддержку со стороны канадских властей. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ заявил,то еще не обсуждал с королевой Великобритании Елизаветой II и самой парой условия их пребывания в Канаде. Ранее он заявлял, что канадское правительство проводит консультации по вопросам финансирования Гарри и Меган, но до сих пор нет определенности по многим пунктам.

Стоит отметить, что семья принца Гарри разместилась в роскошном особняке под Ванкувером стоимостью 14 млн долларов, а их охрана может обходиться в 8 млн долларов в год. Ежемесячные расходы на дом, в котором живет пара, составляют более 20 тысяч фунтов стерлингов

Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. Чета будет жить на две страны – Британию и Канаду. Королева Великобритании Елизавета II позже объявила, что «поддерживает желание Гарри и его супруги Меган жить независимой жизнью». По ее словам, было найдено конструктивное решение для ее внука и его семьи, потому что проблемы, с которыми они столкнулись, это результат давления, оказываемого на них в последние два года.

В середине января стало известно, что принц Гарри и Меган больше не смогут использовать свои королевские титулы и перестанут получать государственные средства – с весны 2020 года их перестанут называть «Их королевские высочества».

В конце января принц Гарри улетел из Великобритании в Канаду, где сейчас находятся его супруга и сын.

Оттава, служба информации РИА «Новый День»

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