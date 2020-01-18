В резиденции принца Гарри и Мэган Маркл распущена прислуга. Как сообщает газета The Guardian, персонал получил уведомление об увольнении или переводе на другую работу. Косвенно, предполагает издание, это подтверждает слухи о том, что герцог и герцогиня не планируют часто появляться в Британии, а значит и люди на постоянной основе в резиденции не нужны, работы для них не будет. Источники, близкие к королевской семье, утверждают, что поваров, горничных и лакеев, домоуправляющего Фрогмор-коттеджа переведи работать на территорию королевского поместья.

Другой источник The Guardian уверяет, что ничего необычного не произошло. «Никого из персонала не увольняли, – цитирует издание его слова. – В тихие периоды сотрудников часто переводят в другие части поместья».

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми.

Предполагалось, что Фрогмор-коттедж будет по-прежнему служить их официальной резиденцией в Великобритании. Эту резиденцию супружеская чета получила в подарок от королевы. Ремонт дома, в котором есть пять комнат, в том числе детская, обошёлся британскому бюджету в 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

Лондон, служба информации

Лондон. Другие новости 18.01.20

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