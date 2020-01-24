Жители Канады собрали десятки тысяч подписей против принца Гарри и Меган Маркл

Жители Канады запустили петицию с требованием, чтобы принц Гарри и его жена, актриса Меган Маркл самостоятельно оплачивали свою охрану. Пара воссоединилась в Канаде на этой неделе, но уже получила порцию недовольства от канадцев, сообщает Fox News.

Онлайн-петиция создана Канадской федерацией налогоплательщиков. По последним данным, за шесть дней ее подписали более 80 тысяч жителей Канады.

По словам главы федерации Аарона Вудрика, канадцы рады приветствовать герцога и герцогиню в Канаде, но посредством петиции ясно дали понять, что не намерены платить за их безопасность, пока пара находится в Канаде.

По информации издания Page Six, во вторник, 21 января, петиция легла на стол премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Ранее Трюдо заявлял, что канадское правительство проводит консультации по вопросам финансирования Гарри и Меган, однако до сих пор нет определенности по многим пунктам.

По данным канадской газеты Globe and Mail, стоимость охраны четы Сассекских и их сына в Канаде может достигать 10 миллионов долларов в год. Официальные власти данную инфомрацию не комментируют, ссылаясь на то, что раскрытие этих сведений может поставить под угрозу безопасность пары. «Согласно давно установившимся правилам, информация о мерах безопасности для членов королевской семьи и связанных с ними расходах разглашению не подлежит», – указывается на сайте правительства Канады.

Ранее Гарри и Меган заявили, что будут сами оплачивать свои поездки и проживание в Канаде. Однако до сих пор непонятно, кто будет платить за их охрану в этой стране.

Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. Чета будет жить на две страны – Британию и Канаду. Королева Великобритании Елизавета II позже объявила, что «поддерживает желание Гарри и его супруги Меган жить независимой жизнью». По ее словам, было найдено конструктивное решение для ее внука и его семьи, потому что проблемы, с которыми они столкнулись, это результат давления, оказываемого на них в последние два года.

На прошлой неделе стало известно, что принц Гарри и Меган больше не смогут использовать свои королевские титулы и перестанут получать государственные средства – с весны 2020 года их перестанут называть «Их королевские высочества».

На этой неделе принц Гарри улетел из Великобритании в Канаду, где сейчас находятся его супруга и сын.

Оттава, служба информации РИА «Новый День»

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