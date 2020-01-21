«Другого выбора не было»: Принц Гарри покинул Великобританию

Британский принц Гарри улетел из Великобритании в Канаду, где сейчас находятся его супруга Меган Маркл и сын Арчи. До этого на благотворительном ужине он объяснил свое решение отказаться от королевских привилегий и обязанностей.

Гари принял участие в Британско-африканском инвестиционном саммите, где на встрече благотворительной организации Sentabale впервые прокомментировал решение об отказе от королевского титула. Он заявил, что «другого выбора не было», передает ВВС.

При этом Гарри подчеркнул, что испытывает огромное уважение к своей бабушке, которую он назвал «своим верховным главнокомандующим». «Мы надеялись, что сможем продолжить служить королеве, Содружеству и военным ассоциациям без государственного финансирования. К сожалению, это оказалось невозможно», – сказал принц.

Ранее из заявления Букингемского дворца стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган больше не смогут использовать свои королевские титулы и перестанут получать государственные средства. В частности, с весны 2020 года их перестанут называть «Их королевские высочества». В то же время Гарри и Меган останутся герцогом и герцогиней Сассекскими, а принц сохранит титул, который достался ему при рождении.

Что касается финансирования, то супруги должны будут вернуть 2,4 млн фунтов, потраченные из государственного бюджета на ремонт их дома в Виндзоре. Однако осталось неизвестным, кто будет оплачивать охрану пары в свете того, что они собрались жить в Великобритании и Канаде. Также не был прояснен вопрос с налоговым резидентством Меган и Гарри.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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