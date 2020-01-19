Весной принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть «Королевскими величествами»

Весной этого года принц Гарри и его супруга известная актриса Меган Маркл перестанут исполнять королевские обязанности. Как говорится в официальном сообщении Букингемского дворца, герцог и герцогиня Сассекские перестанут быть «Королевскими Высочествами», потому что не будут более являться работающими членами королевской семьи. Гарри и Меган также не смогут представлять королеву на официальных мероприятиях.

Кроме того, в связи с высказанном парой желании получить больше независимости и обеспечивать семью деньгами самостоятельно, принц Гарри и Меган Маркл перестанут получать финансирование из британского бюджета. Супруги также изъявили желание вернуть в бюджет 2,5 миллиона фунтов стерлингов, потравленных на ремонт резиденции Фрогмор, подаренной им королевой.

Официальная позиция королевы на «мэгзит» остаётся неизменной: герцог и герцогиня Сассекские остаются любимыми членами семьи и она рада, что они избрали свой путь в жизни.

Напомним, что на этой неделе принц Гарри находится в Великобритании, занимается официальными мероприятиями, в том числе провёл жеребьёвку команд Чемпионата мира по регби, который пройдёт в 2021 году в 17 городах Британии. Его жена и сын Арчи уехали в Канаду.

Лондон, Елена Васильева

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