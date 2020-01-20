Отец Меган Маркл резко критикует дочь и зятя

Отец Меган Маркл дал скандальное интервью британскому 5 каналу. В нем Томас Маркл, которого связывают с дочерью очень непростые отношения, заявил, что считает, что Меган с мужем обесценивают институт британской монархии и, возможно, делают это ради денег. «Они обесценивают один из величайших и долговечных институтов за всю историю. Они его разрушают, они обесценивают его, делая жалким. Они превращают его в Walmart с короной, они не должны были делать этого», – считает Томас Маркл.

Ранее королева Великобритании Елизавета II сообщила о том, что «поддерживает желание Гарри и его супруги Меган жить независимой жизнью». По ее словам, было найдено конструктивное решение для ее внука и его семьи, потому что проблемы, с которыми они столкнулись, это результат давления, оказываемого на них в последние два года. «Но Гарри, Меган и Арчи всегда будут членами семьи, и их всегда будут любить», – цитирует официальное сообщение Букингемского дворца «Евроньюс».

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 19.01.20

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