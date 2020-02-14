Штат сотрудников, работавших на принца Гарри и Меган Маркл в Букингемском дворце, попал под сокращение

Бывшие герцог и герцогиня Сассекские увольняют своих сотрудников и закрывают свой офис в Букингемском дворце, Сообщение об этом распространилось накануне вечером, пишет британская пресса. На сегодняшний день известно, что большинство из 15 человек, работающих на пару, ведут переговоры о сокращении, но некоторые из них еще могут найти работу на других должностях в королевской семье.

Последнее официальное появление принца Гарри Меган Маркл в Букингемском дворце состоится 9 марта. Королева пригласила их принять участие в праздничной службе в Вестминстере по случаю Дня Содружества наций.

Меган Маркл, между тем, вернула сотрудников, которые следовали за ней в ее актерской карьере: менеджер, агент, адвокат.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем отказе от выполнения обязанностей, связанных с королевским двором. Пара публично заявила о желании получить больше свободы, жить своей жизнью и зарабатывать самостоятельно.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 14.02.20

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