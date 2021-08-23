Королева Елизавета готова судиться с принцем Гарри и Меган Маркл

Елизавета II обратилась к помощи юристов, чтобы подать в суд на принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Речь идет о мемуарах королевского внука, которые должны выйти в 2022 году. Монарх опасается, что в книге Гарри может оклеветать кого-то из королевской семьи.

По словам собеседника The Sun, знакомого с ситуацией, Елизавета II наняла адвокатов после скандального интервью Гарри и Меган, которое они дали американской ведущей Опре Уинфри. Пара обвинила родственников в безразличии к ним и даже расизме. 95-летняя королева была раздражена из-за этих нападок и готова сделать все, чтобы история не повторилась, утверждает таблоид.

В основном юристы будут изучать содержание мемуаров принца Гарри, которые должны выйти в 2022 году, указывает газета. «Если кто-то будет назван в книге и напрямую в чем-либо обвинен, это может быть признано клеветой, а также нарушением права на неприкосновенность частной семейной жизни», – подчеркнул источник. Адвокаты королевской семьи могут связаться и с издателями книги Penguin Random House.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл отказались от исполнения королевских обязанностей в январе 2020 года. В настоящее время герцоги Сассекские обосновались в Лос-Анджелесе. Они хотели зарегистрировать бренд Sussex Royal для нескольких проектов. Однако королева запретила супругам использовать торговую марку Sussex Royal, а также продавать товары с названием «королевский».

Лондон, Зоя Осколкова

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