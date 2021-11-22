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Понедельник, 22 ноября 2021, 15:05 мск

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Меган Маркл не сможет стать президентом США из-за поправки 1810 года

Фото: pixabay

Меган Маркл не сможет участвовать в выборах президента США из-за поправки к Конституции, принятой 211 лет назад. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 1810 году в главный закон страны были внесены изменения, согласно которым на пост главы государства не могут претендовать лица, имеющие дворянский титул другой страны. Поправка была принята, чтобы не допустить к власти племянника Наполеона. Теперь этот закон может сработать против Маркл.

Стоит отметить, что сама герцогиня Сассекская никогда не заявляла о намерении стать президентом США. Летом прошлого года королевский эксперт Беверли Тернер предположила, что Маркл планирует выйти на политическую арену. В пользу этой версии говорит о то, что Меган неоднократно заявляла, что мечтает заниматься по-настоящему важными вещами и хочет изменить мир.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл отказались от исполнения королевских обязанностей в январе 2020 года. Но после этого они еще почти три месяца продолжали оставаться старшими членами британской монаршей семьи. Официально «Мегзит» состоялся 31 марта. В настоящее время герцоги Сассекские обосновались в Лос-Анджелесе.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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