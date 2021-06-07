Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о рождении второго ребенка. Дочь появилась на свет 4 июня и получила имя Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор.

«С большой радостью принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, объявляют миру, что приветствуют свою дочь», – заявил в социальных сетях представитель семьи принца и актрисы. Ребенок родился в пятницу, 4 июня, в 11.40 в больнице Коттедж в Санта-Барбаре, штат Калифорния.

Девочка весит более трех фунтов. Пресс-секретарь добавил, что и мать, и ребенок чувствуют себя хорошо и уже дома. Ребенка назвали Лили в честь ее бабушки, королевы Елизаветы, чье прозвище в семье – Лилибет. Имя Диана ей дано в честь матери Гарри, Дианы Спенсер, принцессы Уэльской.

Британская королевская семья поздравила родителей и уверила, что все ее члены счастливы в связи с рождением Лилибет и желают ей, принцу Гарри, Меган и Арчи всего самого наилучшего.

Санта-Барбара, Елена Васильева

Санта-Барбара. Другие новости 06.06.21

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