Принц Гарри в новом интервью опять прошелся по проблемам королевской семьи

Принц Гарри в новом интервью рассказал, зачем он уехал из родной страны. По его словам, это нужно было сделать для того, чтобы «разорвать цикл семейных страданий» и не повторять те же ошибки, что и его отец со своими собственными детьми, сообщает газета «Фигаро».

Эти заявления принца Гарри являются частью продолжения нашумевшего интервью с Опрой Уинфри, которое транслировалось в марте и произвело эффект разорвавшейся бомбы в Соединенном Королевстве. Гарри и Меган обвинили, в частности, неустановленного члена британской королевской семьи в том, что он переживал о цвете кожи их ребенка Арчи. Гарри также сказал, что его семья и принц Чарльз «буквально отрезали его от общения» в начале 2020 года.

Винтервью американскому подкасту «Armchair Expert» принц Гарри также сообщил, что не винит своего отца, полагая, что последний мог сам «пострадать» в молодости. Но он говорит, что решил не повторять тех же ошибок со своими детьми. «Разве жизнь не вернулась к тому, чтобы разорвать круговорот?" – спрашивает Гарри, которому сейчас 36 лет. «Как родитель, если я испытал какую-либо форму боли или страданий из-за боли или страданий, которые могли испытать мой отец или мои родители, я обязательно разорву этот круг», – пояснил он.

Обвинения, выдвинутые в интервью Опре Уинфри со стороны Гарри и Меган, переехавшими в Калифорнию в марте 2020 года, ввергли британскую монархию в самый глубокий кризис после трагической смерти принцессы Дианы в 1997 году.

Гарри и Опра Уинфри , между тем, продолжат сотрудничать. Они снимают создании документальный сериал о психическом здоровье «Я, которого вы не видите», премьера его состоится 21 мая на Apple TV +. Продвигая эту программу, принц Гарри заявил, что после двадцати лет осознал, что не хочет выполнять свои монаршие обязанности, отчасти из-за того, «что было сделано с моей мамой» . Он также вспоминает, как чувствовал себя «совершенно беспомощным», когда видел, как его мать «преследовали папарацци», когда он был ребенком.

Напомним, что у Гарри и Меган есть двухлетний сын Арчи, с которым они живут в Монтесито, к северу от Лос-Анджелеса. Они объявили, что этим летом ждут рождения девочки.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 05.05.21

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