В Британии засекретили завещание принца Филиппа на 90 лет

Суд в Великобритании оставил запечатанным завещание покойного принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II. Документ не будет разглашаться еще как минимум 90 лет для «поддержания достоинства» вдовы.
Судья Эндрю Макфарлейн принял решение о секретном статусе завещания. Он отметил, что в отношении документа применят особую практику из-за конституционного положения королевы, передает ВВС.
«Необходимо усилить защиту, предоставляемую действительно личным аспектам жизни этой ограниченной группы лиц для поддержания достоинства монарха и близких членов ее семьи», – подчеркнул Макфарлейн. По истечении 90 лет с документом можно будет ознакомиться, но только «за закрытыми дверями». Королевская семья решит, стоит ли его обнародовать.
Как правило, завещания британских монархов запечатываются на неопределенное время. В случае с Филиппом суд установил минимальный срок.
Напомним, принц Филипп умер в возрасте 99 лет 9 апреля 2021 года. Причиной смерти назвали преклонный возраст.
Лондон, Зоя Осколкова
Лондон. Другие новости 17.09.21
«Спутник V» обошел вакцины из Европы и Китая в борьбе с дельта-штаммом Covid-19. / В США педофила приговорили к 27 годам лишения свободы. / Кабул подвергся ракетной атаке. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube