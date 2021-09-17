В Британии засекретили завещание принца Филиппа на 90 лет

Суд в Великобритании оставил запечатанным завещание покойного принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II. Документ не будет разглашаться еще как минимум 90 лет для «поддержания достоинства» вдовы.

Судья Эндрю Макфарлейн принял решение о секретном статусе завещания. Он отметил, что в отношении документа применят особую практику из-за конституционного положения королевы, передает ВВС.

«Необходимо усилить защиту, предоставляемую действительно личным аспектам жизни этой ограниченной группы лиц для поддержания достоинства монарха и близких членов ее семьи», – подчеркнул Макфарлейн. По истечении 90 лет с документом можно будет ознакомиться, но только «за закрытыми дверями». Королевская семья решит, стоит ли его обнародовать.

Как правило, завещания британских монархов запечатываются на неопределенное время. В случае с Филиппом суд установил минимальный срок.

Напомним, принц Филипп умер в возрасте 99 лет 9 апреля 2021 года. Причиной смерти назвали преклонный возраст.

Лондон, Зоя Осколкова

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