«Уэльсу не нужен принц!»: В Британии активисты требуют упразднения монархии

В Уэльсе появились плакаты, надпись на которых гласила: «Уэльсу не нужен принц». Кампанию развернула организация Republic против наследника британского престола принца Чарльза.

Активисты выступают за отмену монархии в Великобритании. На очередную кампанию, организованную активистами под названием «Покончим с монархией», было собрано более 25 тысяч фунтов стерлингов.

Плакаты против принца Чарльза появились в Кардиффе, Абердэре и графстве Суонси. Республиканцы считают, что монархия должна быть упразднена после смерти королевы Елизаветы II.

В свою очередь лидер консерваторов Эндрю Дэвис утверждает, что анти-королевская кампания полностью оторвана от общественного мнения. По результатам соцопросов, до 70% жителей валлийской зоны желает, чтобы титул принца Уэльского перешел к сыну Чарльза Уильяму, как только Чарльз станет королем.

«Королевская семья пользуется в Уэльсе огромной популярностью, потому что ее существование гарантирует стабильность в Соединенном Королевстве, и, кроме того, они являются великими послами нашей страны», – добавил Дэвис.

Стоит отметить, что похожие плакаты появились и в Шотландии. На них изображен герцог Йоркский Эндрю и надпись: «Никто не должен быть выше закона». Дело в том, что принц оказался вовлеченным в скандал с ныне покойным миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном.

Лондон, Зоя Осколкова

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