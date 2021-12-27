Проникший с арбалетом в Виндзорский замок покушался на Елизавету II

19-летний выходец из Индии Дарт Джонс, задержанный за проникновение в Виндзорский замок, заявил, что хотел убить королеву Великобритании Елизавету II. Об этом сообщает газета The Sun.

Джонса задержали 25 декабря на территории Виндзорского замка, где королевская семья праздновала Рождество. У молодого человека был при себе арбалет.

Задержанный пояснил, что хотел убить Елизавету в качестве мести за Амритсарскую бойню, которая произошла 13 апреля 1919 года. В тот день британские колониальные войска расстреляли мирную демонстрацию индусов против владычества короны в городе Амритсар штата Пенджаб.

Перед покушением Джонс отправил своим друзьям в соцсетях сообщение: «Мне жаль. Прошу меня простить за то, что сделал, и за то, что я собираюсь сделать. Я попытаюсь убить королеву Елизавету. Это также месть за тех, кто был убит, унижен и притеснен по расовому признаку. Я индийский сикх. Меня звали Джасвант Синг Чали, меня зовут Дарт Джонс».

Сначала сикха поместили под стражу, а затем передали на лечение в психиатрическую клинику.

Лондон, Зоя Осколкова

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