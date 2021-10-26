Елизавета II не будет участвовать в саммите по вопросам изменения климата

Королева Великобритании Елизавета II по рекомендации врачей пропустит Международный климатический саммит COP 26, – сообщает агентство AFP.

Королева Великобритании Елизавета II не будет принимать участие в саммите по вопросам изменения климата COP 26 в Глазго из-за рекомендаций врачей, – сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

В Букингемском дворце объявили, что королева с сожалением приняла решение пропустить саммит. Тем не менее, участники встречи увидят ее записанное видеообращение.

«Ее Величество разочарована тем, что не сможет присутствовать на приеме, но она обратится к собравшимся делегатам через записанное видеообращение», – сообщил официальный представитель королевской особы.

26 октября британская королева вернулась к исполнению обязанностей и виртуально провела рабочую встречу с послами Южной Кореи и Швейцарии.

На прошлой неделе королева Елизавета по настоянию врачей вынуждена была отказаться от двухдневной рабочей поездки в Северную Ирландию. На следующий день стало известно, что она провела ночь в больнице.

31 октября в Глазго открывается Конференция ООН по изменению климата COP 26, на которой королева Елизавета должна была возглавить делегацию британской королевской семьи.

Лондон, Иван Бабурин

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