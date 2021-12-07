российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 декабря 2021, 11:01 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Королева Елизавета начала передавать власть принцу Чарльзу

Фото: Pixabay

В Великобритании начался процесс передачи власти от королевы Елизаветы II к ее сыну принцу Чарльзу. Такое мнение высказал историк Эд Оуэнс, изучающий британскую монархию. Об этом сообщает издание The Daily Express.

В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что в последнее время принц Уэльский все чаще посещает определенные мероприятия вместо своей монаршей матери. Кроме того, принц занимается присвоением титулов, что ранее делала только королева.

Елизавета II, которой исполнилось 95 лет, отменила несколько поездок из-за ухудшения состояния здоровья. Так она не поехала в Северную Ирландию, а также отказалась участвовать в климатической конференции ООН в Глазго. Королева провела несколько дней в больнице по настоянию врачей, а также не участвовала в церемониях по поводу Дня поминовения.

«Смерть королевы не вызовет кризиса в королевской семье. Символическая передача власти Чарльзу уже идет», – заявил эксперт. Принц Уэльский станет самым старым наследником в британской истории. Впрочем, королем он может стать и не скоро, так как Елизавета II намерена оставаться на престоле до конца жизни.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Елизавета II не будет участвовать в саммите по вопросам изменения климата / Королева Елизавета готова судиться с принцем Гарри и Меган Маркл

Метки / Европа

Белград обвинил докладчика Европарламента по Косово в защите интересов Приштины / «Через масштабные военные столкновения»: Украина рискует стать эпицентром глобального передела мира / «Вызывает большую тревогу»: США и НАТО стремятся втянуть Россию в очередной конфликт / Правительство Северной Македонии пополнит еще одна албанская партия / Очередь из фур на границах между Белоруссией, Польшей и Литвой выросла почти до 5000 машин / Запад поддерживает на Балканах перманентный кризис / Более 60 привитых сотрудников заразились Covid-19 после корпоратива с вернувшимся из Африки коллегой / Путин поддержал Республику Сербскую

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Общество, Политика, Европа,