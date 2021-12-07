Королева Елизавета начала передавать власть принцу Чарльзу

В Великобритании начался процесс передачи власти от королевы Елизаветы II к ее сыну принцу Чарльзу. Такое мнение высказал историк Эд Оуэнс, изучающий британскую монархию. Об этом сообщает издание The Daily Express.

В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что в последнее время принц Уэльский все чаще посещает определенные мероприятия вместо своей монаршей матери. Кроме того, принц занимается присвоением титулов, что ранее делала только королева.

Елизавета II, которой исполнилось 95 лет, отменила несколько поездок из-за ухудшения состояния здоровья. Так она не поехала в Северную Ирландию, а также отказалась участвовать в климатической конференции ООН в Глазго. Королева провела несколько дней в больнице по настоянию врачей, а также не участвовала в церемониях по поводу Дня поминовения.

«Смерть королевы не вызовет кризиса в королевской семье. Символическая передача власти Чарльзу уже идет», – заявил эксперт. Принц Уэльский станет самым старым наследником в британской истории. Впрочем, королем он может стать и не скоро, так как Елизавета II намерена оставаться на престоле до конца жизни.

Лондон, Зоя Осколкова

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