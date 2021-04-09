Скончался муж королевы Елизаветы II принц Филипп

В Великобритании скончался супруг королевы Елизаветы II принц Филипп. Об этом сообщается на официальном сайте Букингемского дворца.

Герцогу Эдинбургскому Филиппу было 99 лет. Он скончался сегодня утром в Виндзорском замке. «Королевская семья вместе с людьми по всему миру скорбит о его потере», – говорится в сообщении.

Причины смерти принца Филиппа не уточняются. Отмечается, что дальнейшие объявления будут сделаны в ближайшее время.

Ранее британские СМИ сообщили, что герцог Эдинбургский долгое время находился в больнице из-за инфекционного заболевания. Затем появилась информация, что принц проходит обследование, связанное с хроническим заболеванием сердца.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 09.04.21

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