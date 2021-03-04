Принцу Гарри посоветовали вернуться в Лондон для прощания с дедушкой

Принцу Гарри рекомендовано срочно вернуться в Великобританию, чтобы попрощаться с дедушкой принцем Филиппом. Супруг Елизаветы II третью неделю лежит в больнице. Об этом сообщает The Royal Observer.

Первоначальной причиной госпитализации 99-летнего принца была инфекционная болезнь. 1 марта стало известно, что его перевели из лондонской больницы имени короля Эдуарда VII в госпиталь Святого Варфоломея. По данным британских СМИ, Филипп проходит обследование, связанное с хроническим заболеванием сердца.

Ранее издание The Mirror сообщало, что после известия о болезни Филиппа принц Гарри, его супруга Меган Маркл и их сын Арчи были вынуждены самоизолироваться. В этом случае они смогут немедленно вылететь в Великобританию на частном самолете, если состояние Филиппа ухудшится.

Источники в Букингемском дворце сообщают, что якобы уже идет подготовка к похоронам супруга Елизаветы II. Ожидается, что в Великобритании будет объявлен траур. На похоронах предположительно будут присутствовать только члены королевской семьи, друзья Филиппа и главы стран Содружества наций.

Лондон, Зоя Осколкова

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