Принц Гарри признался, что был алкоголиком и наркоманом

Принц Гари заявил, что страдал от алкоголизма и наркомании в течение нескольких лет. Таким образом он пытался заглушить боль от потери матери принцессы Дианы.

Откровенные признания прозвучали в новом шоу The Me You Can't See телеведущей Опры Уинфри. Программа вышла в эфир на Apple TV, она посвящена проблемам ментального здоровья.

Герцог Сассекский поделился с телеведущей подробностями своих собственных проблем с алкоголем, наркотиками и психическими расстройствами. Гарри заявил, что у него были панические атаки, он чувствовал себя как в ловушке. При этом попытки получить помощь от королевской семьи, по его словам, не увенчались успехом, тогда принц прибег к спиртному и запрещенным веществам.

«Я выпил столько же алкоголя, сколько обычно выпиваю за неделю. Не потому, что мне было весело, а потому, что я пытался заглушить боль. Я принимал наркотики, чтобы скрыть свои чувства», – сообщил Гарри в беседе с Опрой, назвав период с 28 до 32 лет самым мрачным в своей жизни.

Кроме того, он рассказал об отношении во дворце к его супруге Меган Маркл. Герцогам Сассекским было очень непросто принять решение об уходе из королевской семьи. «Мы провели четыре года, пытаясь все наладить. Мы делали все возможное, чтобы остаться там и продолжать выполнять свои обязанности. Но Меган страдала».

Гарри сравнил эту ситуацию с той, в которой когда-то оказалась его мать – принцесса Диана: «История повторилась. Мою мать затравили до смерти, когда она встречалась с человеком другой расы. И посмотрите, что происходит теперь. Очень страшно потерять еще одну женщину в своей жизни».

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 20.05.21

